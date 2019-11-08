"Это немало": Алисенов о размере ставки единого таможенного платежа

В Узбекистане с 1 января 2020 года при ввозе товаров для собственных нужд или получении их в международных отправлениях сверх норм беспошлинного ввоза будет взиматься единый таможенный платеж взамен таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога. Ставка утверждена в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее трех долларов США за один килограмм.

"Безусловно, введение единого таможенного платежа упростит сам механизм взаимодействия, администрирование платежей. Также этот шаг позволит Государственному таможенному комитету снизить расходы на содержание соответствующих структур", — заявил доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов в эфире Sputnik Узбекистан.

Однако, по его словам, важно то, насколько объективен подход к оценке товаров: 30% от таможенной стоимости — это немало, учитывая, что средняя зарплата в Узбекистане составляет 130 долларов США в месяц.

Напомним, в настоящее время физлица могут ввозить через международные аэропорты в республику товары без пошлины суммой до двух тысяч долларов США, через железнодорожные и речные пункты пропуска — до тысячи долларов США, а через автодорожные (пешеходные) — всего до 300 долларов США.