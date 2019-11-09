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Как вести себя с близким, если он безнадежно болен

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Тема:
Подкасты РИА (223)
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Sputnik Узбекистан

Когда кому-то из родных или друзей ставят смертельный диагноз, трудно подобрать правильные слова, не навредить чрезмерной заботой или безразличием. Как поддержать заболевшего без напускной бодрости и лжи? Как самому принять этот факт и преодолеть чувство вины?

Разбираем ошибки, которые случаются при общении со смертельно больными близкими.

Диагноз известен. Семье и друзьям пациента нужно помочь ему пережить этот период максимально комфортно, а самим справиться с отчаянием и беспомощностью.

Как осознать ситуацию, когда близкий человек безнадежно болен? Можно ли горевать "заранее"? Что сказать? К чему могут привести ложь и искажение фактов о болезни?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираем, какие ошибки мы часто совершаем при общении со смертельно больными близкими.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (223)
Теги:
болезнь, радио, Аудио



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