Как вести себя с близким, если он безнадежно болен

Разбираем ошибки, которые случаются при общении со смертельно больными близкими.
Диагноз известен. Семье и друзьям пациента нужно помочь ему пережить этот период максимально комфортно, а самим справиться с отчаянием и беспомощностью.
Как осознать ситуацию, когда близкий человек безнадежно болен? Можно ли горевать "заранее"? Что сказать? К чему могут привести ложь и искажение фактов о болезни?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираем, какие ошибки мы часто совершаем при общении со смертельно больными близкими.