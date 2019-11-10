Мы все умрем. Колонизация Солнечной системы

Колонизация Марса идет полным ходом — но человек в ней не участвует. На красной планете, как и на всех исследуемых телах солнечной системы, сегодня главенствуют роботы. Людей там нет в помине — и, по экспертному мнению, не предвидится.

Но зачем так стремиться в космос, если мы не сможем его заселить? И почему это все равно называют колонизацией?

Осенью 2019 года Илон Маск наконец представил миру почти готовый корабль для межпланетных путешествий Starship. По его словам, эта ракета способна доставлять людей и грузы на другие планеты, в первую очередь — на Луну и Марс.

Но на самом деле это просто громкая PR-кампания — так считает Александр Родин, заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ. По мнению эксперта, в обозримом будущем у человечества нет ни нужды, ни возможности переселяться за пределы Земли. Однако освоение других тел солнечной системы должно продолжаться, ведь люди могут получить от них много пользы.

Чем могут быть привлекательны для людей непригодные для жизни планеты и астероиды? Как колонизировать их без участия человека? Или оно все-таки необходимо?

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