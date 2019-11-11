Рар: именно с Узбекистана начнет формироваться глобальный рынок Азии

"Мы сейчас живем в очень интересное, но и опасное время. Данный период будет определять будущее мультиполярного мира. И этот самый мир создаст именно Азия, а не Европа, как это было еще 30 лет назад", — пояснил Рар.
По его словам, в Европе очень давно ждали Узбекистан, когда он откроется миру и центральноазиатскому региону. С момента реализации реформ возрос и интерес бизнеса к стране.
"Учитывая ресурсы и человеческий фактор, именно Узбекистан сейчас выглядит наиболее заметным игроком в регионе, и, думаю, именно через эту республику начнет формироваться большой азиатский рынок, который объединит и Россию, и Китай, и Индию", — добавил эксперт.
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