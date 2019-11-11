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Научный директор Германо-российского форума Александр Рар
© Sputnik / /Юрий Корсунцев

Рар: именно с Узбекистана начнет формироваться глобальный рынок Азии

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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (22)
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Sputnik Узбекистан

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар подчеркнул, что Узбекистан очень долго ждали в мировом сообществе, а когда страна открылась, интерес к этой республике существенно вырос.

По мнению эксперта, в настоящий момент в регионе развиваются совершенно иные процессы, не имеющие ничего общего с "большой игрой".

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"Мы сейчас живем в очень интересное, но и опасное время. Данный период будет определять будущее мультиполярного мира. И этот самый мир создаст именно Азия, а не Европа, как это было еще 30 лет назад", — пояснил Рар.

По его словам, в Европе очень давно ждали Узбекистан, когда он откроется миру и центральноазиатскому региону. С момента реализации реформ возрос и интерес бизнеса к стране.

"Учитывая ресурсы и человеческий фактор, именно Узбекистан сейчас выглядит наиболее заметным игроком в регионе, и, думаю, именно через эту республику начнет формироваться большой азиатский рынок, который объединит и Россию, и Китай, и Индию", — добавил эксперт.

Подробный комментарий научного директора Германо-российского форума слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (22)
Теги:
Дискуссионный клуб "Валдай", ЦА, Узбекистан



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