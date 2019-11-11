Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, член Экспертного совета Российской ассоциации "Народонаселение и развитие" Борис Лордкипанидзе оценил преимущества и особенности работы платных родильных домов.
Медэксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе платного роддома
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Частным медцентрам в Узбекистане разрешили принимать роды. В России подобная практика уже есть, хотя только в основном в столице. О преимуществах и особенностях таких частных роддомов российский эксперт рассказал Sputnik Узбекистан.
"Не могу сказать, что в РФ очень пользуются популярностью такие центры, да и в Москве их можно по пальцам перечесть. Но в будущем, думаю, клиник с подобными услугами станет больше. Главное, чтобы организация имела все необходимые лицензии на работу и сертификаты, чтобы оснащение было соответствующим. А так - это дело каждого конкретного пациента. Платные роддома делают ставку на комфорт - в этом главное их отличие от остальных учреждений", — пояснил Лордкипанидзе.