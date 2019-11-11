Медэксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе платного роддома

Теперь национальный авиаперевозчик будет представлен тремя компаниями: Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и Uzbekistan Helicopters.

Само восприятие конкуренции и сотрудничества будет изменяться, потому что последние два года можно наблюдать некоторое сворачивание международных торговых механизмов, отметил эксперт.