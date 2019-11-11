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Юрий Швыткин
РИА Новости / Александр Паниотов

Эксперт: Россия помогла предотвратить масштабную войну в Сирии

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Sputnik Узбекистан

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление Башара Асада о том, что конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны.

Ситуация в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью RT

Зампредседателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин выразил уверенность, что происходящие в мире конфликты могут перерасти в глобальные, пишет Sputnik Абхазия.

"Вместе с тем, помощь России в урегулировании ситуации в Сирии, создание здесь Конституционного комитета, договоренности между Ираном, Россией и Сирийской Арабской Республикой, предотвратили масштабную войну", — заявил Швыткин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что группировка вооруженных сил России смогла своевременно обеспечить легитимность власти законно избранного правительства и выстроить достаточную борьбу с терроризмом с учетом тех стран, которые незаконно находятся на территории Сирии.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
война, Россия, Сирия, США



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