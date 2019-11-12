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Экономист Одил Олимжонов
Sputnik / Юрий Корсунцев

Олимжонов о том, возможно ли в Узбекистане "экономическое чудо"

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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (26)
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Sputnik Узбекистан

Экономист Одил Олимжонов высказал свое мнение о темпах развития Узбекистана и объяснил, почему миграция для республики — временное явление.

Узбекистанцы чувствуют, что их страна развивается очень быстрыми темпами, заявил экономист Одил Олимжонов. Многие из тех, кто вынужден был трудиться за рубежом, теперь работают на родине.

"В Узбекистане "экономическое чудо" уже происходит. Мы это видим и чувствуем. Вся территория страны превратилась в одну большую строительную площадку: возводятся заводы, фабрики, жилые дома. И на этих стройках работают в том числе люди, которые раньше зарабатывали деньги за границей", — сказал Олимжонов в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

По мнению эксперта, миграция для Узбекистана — временное явление. По его прогнозу, через четыре-пять лет большая часть тех, кто уехал в другие страны на заработки, вернется в родную страну. "Здесь уже сейчас есть большой спрос на их труд".

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (26)



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