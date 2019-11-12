Ищенко оценил возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Казахстане

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Министерство: дома в центре Ташкента сносить не будут Ответственные лица министерства жилищно-коммунального обслуживания рассказали о том, что детальная проверка многоэтажных домов на сейсмоустойчивость уже завершена в некоторых городах Узбекистана. 23

Узбекский дедушка 28 лет прожил с паспортом СССР В Ферганской области обнаружили гражданина без узбекского паспорта. В свои 64 года он надеется впервые в своей жизни получить биометрический документ. 21