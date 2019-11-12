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Политолог Ростислав Ищенко
© Sputnik / Владимир Трефилов

Ищенко оценил возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Казахстане

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Sputnik Узбекистан

Президент Центра системного анализа и прогнозирования РФ Ростислав Ищенко прокомментировал инициативу Елбасы организовать встречу президентов России и Украины в Казахстане.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане.

Елбасы ― известный миротворец в рамках СНГ, отметил президент Центра системного анализа и прогнозирования РФ Ростислав Ищенко. 

"Назарбаев неоднократно пытался инициировать подобные встречи, во время национальных конфликтов он всегда предлагал казахстанское посредничество. Ничего плохого в этом не вижу, но не уверен, что предложение будет принято Россией, ведь будет сложно объяснить, почему встреча не может состояться в "нормандском формате". Если данное предложение не согласовано с Кремлем, то Россия найдет способ избежать этой встречи", ― сказал Ищенко в эфире Sputnik Беларусь.

Подробный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина



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