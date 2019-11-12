Ищенко оценил возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане.
Елбасы ― известный миротворец в рамках СНГ, отметил президент Центра системного анализа и прогнозирования РФ Ростислав Ищенко.
"Назарбаев неоднократно пытался инициировать подобные встречи, во время национальных конфликтов он всегда предлагал казахстанское посредничество. Ничего плохого в этом не вижу, но не уверен, что предложение будет принято Россией, ведь будет сложно объяснить, почему встреча не может состояться в "нормандском формате". Если данное предложение не согласовано с Кремлем, то Россия найдет способ избежать этой встречи", ― сказал Ищенко в эфире Sputnik Беларусь.
Подробный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.