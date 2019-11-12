Сергеев: капитализм в существующем виде изжил себя

Политический эксперт Николай Сергеев рассуждает о том, какие государства заинтересованы в новом переделе мира.

Условия для политической стабильности и будущего экономического развития может создать только новый передел мира на сферы влияния, считает политический эксперт Николай Сергеев. Однако есть как минимум одна страна, которая желает полностью контролировать все процессы.

"Представьте, примерно лет 15 назад круги глобалистского толка в США (которые, кстати, ведут сейчас оголтелую кампанию против Трампа) чувствовали себя господами мира. Все, СССР разрушен, а на постсоветские страны они смотрели как на марионеток. И вдруг происходит что-то для них непонятное: Россия из всемирного посмешища времен Ельцина становится мировой державой. Естественно, это приводит их в бешенство, ведь из их рук уплыло мировое господство", — сказал Сергеев в эфире Sputnik Беларусь

По словам эксперта, капитализм в существующем виде изжил себя. В настоящее время тон задает не промышленный капитал, а спекулятивно-финансовый. Потому мир сейчас находится в кризисе.

"Люди сейчас образованные все в основном. И у них возникает вопрос: почему человек, который получил хорошее образование, он хороший специалист, а живет хуже, чем какой-нибудь спекулянт на бирже", — отметил Сергеев.

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