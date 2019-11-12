Сергеев: капитализм в существующем виде изжил себя

Условия для политической стабильности и будущего экономического развития может создать только новый передел мира на сферы влияния, считает политический эксперт Николай Сергеев. Однако есть как минимум одна страна, которая желает полностью контролировать все процессы.
По словам эксперта, капитализм в существующем виде изжил себя. В настоящее время тон задает не промышленный капитал, а спекулятивно-финансовый. Потому мир сейчас находится в кризисе.
"Люди сейчас образованные все в основном. И у них возникает вопрос: почему человек, который получил хорошее образование, он хороший специалист, а живет хуже, чем какой-нибудь спекулянт на бирже", — отметил Сергеев.
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