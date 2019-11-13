Ефремов: диалог РФ и Украины станет более перспективным благодаря Казахстану

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
"В этом случае конфигурация с привлечением Казахстана мне кажется оптимальной, так как это будет разговор в рамках стран СНГ. Как ни крути, при всем влиянии США Украина привязана к большой Евразии и тем проблемам, которые существуют внутри СНГ", — сказал Дмитрий Ефремов в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, этот формат может не заменить Минский процесс, но подогнать его к тем политическим вызовам, которые имеют место быть. Участие Казахстана сделает диалог РФ и Украины более перспективным, считает он.
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