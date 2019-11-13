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Дмитрий Ефремов
© FOTO. Из личного архива Дмитрия Ефремова

Ефремов: диалог РФ и Украины станет более перспективным благодаря Казахстану

Радио
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Sputnik Узбекистан

Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов прокомментировал идею Нурсултана Назарбаева о проведении переговоров глав России и Украины в Казахстане. 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. 

© Sputnik / Алексей Никольский
Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане
Комментируя эту идею Елбасы, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов напомнил, как Зеленский предлагал подключить к переговорам лидера США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 

"В этом случае конфигурация с привлечением Казахстана мне кажется оптимальной, так как это будет разговор в рамках стран СНГ. Как ни крути, при всем влиянии США Украина привязана к большой Евразии и тем проблемам, которые существуют внутри СНГ", — сказал Дмитрий Ефремов в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, этот формат может не заменить Минский процесс, но подогнать его к тем политическим вызовам, которые имеют место быть. Участие Казахстана сделает диалог РФ и Украины более перспективным, считает он.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
политика, СНГ, Казахстан, Россия, Украина



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