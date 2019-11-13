Почему Узбекистан торопится в ВТО и что это ему даст - мнение экономиста

Узбекистан намерен как можно быстрее стать членом Всемирной торговой организации. Как это отразится на экономике страны, рассказала руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

По словам эксперта, в первую очередь в случае присоединения к ВТО Узбекистан выиграет с точки зрения международного имиджа.

"Республика открывается миру и заинтересована в продвижении своих товаров и услуг за рубежом, в том числе в развитые страны. ВТО в этом смысле - хорошая платформа", — пояснила Мигранян.

Касательно чисто экономического эффекта, она заметила, что Всемирная торговая организация регламентирует перемещение, прежде всего, готовой продукции глубокой переработки и не касается сырьевых рынков, которые важны для Узбекистана.

"Вступление в ВТО может позитивно сказаться на автомобильной отрасли, на химической промышленности и, разумеется, на продаже текстиля", — отметила экономист.

В то же время Аза Мигранян добавила, что былая роль ВТО в мировой торговле уже не та, что была еще в 2000-х, а какие-то механизмы просто перестали работать из-за международных санкций или интеграционных проектов, требующих соблюдения своих определенных условий.

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