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Год чуда или год беды? Чем было крушение социалистического лагеря в 1989-м?

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Тема:
Подкасты РИА (228)
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Sputnik Узбекистан

30 лет назад рухнули режимы "стран социализма": ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии.Сегодня в их падении обвиняют Горбачева. Но разве он не пытался спасти "братские партии", толкая их к реформам?

И было ли это спасение возможным? Об этом – беседа редактора ИноСМИ с научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом.
Сегодня принято обвинять Горбачёва во всех грехах. Почему он в 1989-1991 гг. не потребовал от руководителей США и Западной Европы юридически заверенных гарантий нерасширения НАТО на восток? Почему не защитил верных СССР чиновников в бывших "странах социализма", которые получают сегодня пониженные пенсии? Но факты говорят вот о чем: об этом тогда в России думали очень немногие. Еще в 1993-м году, через два года после крушения СССР, Ельцин, приехав в Варшаву, был застигнут врасплох, когда Валенса предложил ему дать согласие на вступление Польши в НАТО.
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Тема:
Подкасты РИА (228)



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