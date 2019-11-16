Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 4: локальные мемы

Главе Кыргызской республики Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. Узбекский лидер по телефону поздравил своего коллегу, а также обсудил с ним актуальные вопросы двусторонней повестки.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обеспокоен ситуацией в Афганистане и уверен, что даже после ликвидации лидера ИГИЛ* угроза сохраняется не только для Афганистана и стран ЦА, но и для других мировых держав.