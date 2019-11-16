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Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 4: локальные мемы

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Тема:
Подкасты РИА (230)
17 0 0
Sputnik Узбекистан

Сообщества по интересам порождают свой жаргон. Бывает, что к их узкой теме возникает широкий общественный интерес – и локальные словечки быстро разносятся по всей сети.

В новом выпуске рассказываем, может ли звук быть тёплым и даже ламповым, почему "ня" и "мимими" вытеснили "кавай", как чудо-вафля помогает побеждать и чем, кроме рук, играют в компьютерные игры.

Слушайте и говорите правильно!

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Тема:
Подкасты РИА (230)



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