Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 4: локальные мемы

Слушайте и говорите правильно!
Сообщества по интересам порождают свой жаргон. Бывает, что к их узкой теме возникает широкий общественный интерес – и локальные словечки быстро разносятся по всей сети.
Слушайте и говорите правильно!
Главе Кыргызской республики Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. Узбекский лидер по телефону поздравил своего коллегу, а также обсудил с ним актуальные вопросы двусторонней повестки.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обеспокоен ситуацией в Афганистане и уверен, что даже после ликвидации лидера ИГИЛ* угроза сохраняется не только для Афганистана и стран ЦА, но и для других мировых держав.
Совместные тактические учения групп специального назначения прошли в Самарской области. Уже в конце ноября военные двух стран проведут маневры на полигоне "Фориш".
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