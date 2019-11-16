Страх стать жертвой травли в интернете

11 ноября в России станет ежегодным Днём борьбы с кибербуллингом. Сразу несколько фондов и компания Mail.ru Group выступили с этой инициативой. Как показало исследование, жертвой травли в интернете может стать каждый, вне зависимости от пола, возраста и положения.

Почему люди так часто сталкиваются c травлей в сети? Есть ли разница между онлайн- и офлайн-агрессией? Как относятся к этой проблеме взрослые? Как справляются с агрессией в свой адрес подростки? Что делать, если вы или ваш ребёнок стали жертвой травли в интернете?

Вместе с одним из инициаторов Дня борьбы с кибербуллингом, руководителем социальных проектов Mail.Ru Group Александрой Бабкиной, клиническим и кризисным психологом благотворительного фонда "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой разбираемся, как правильно отвечать на киберагрессию и можно ли по закону наказать обидчиков.

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