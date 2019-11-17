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Сопли — это нормально. Что нужно знать родителям о детском иммунитете

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Sputnik Узбекистан

Можно сколько угодно говорить о раннем развитии и кризисах детей, но их здоровье все равно останется главной темой для тревоги и споров родителей. Как реагировать на сопли и частую простуду? Сколько слоев одежды должно быть на ребенке? Почему стерильность вредит?

Вместе с проектом Family Tree рассказываем основы, которые должен знать каждый родитель о здоровье ребенка. Обсуждаем сквозняки, чрезмерную чистоту, сомнительную пользу витаминов и неизбежность детских соплей. Каких точек зрения в этих вопросах придерживается современная педиатрия, основанная на доказательной медицине?

Соведущий эпизода — журналист, автор телеграм-канала "Молодой папа" Евгений Еремкин. Вместе с Линой они задают самые частые вопросы об иммунитете и организме детей педиатру, детскому пульмонологу и стороннице доказательной медицины Елене Орловой.

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