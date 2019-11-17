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Перепись. Все точно
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Выселение, ограбление, кража ID. Чего и почему боятся участники переписи?

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Sputnik Узбекистан

Почему страх открывать входную дверь во время переписи не имеет под собой оснований? Как формулировка вопроса влияет на отношение респондентов к переписчикам? Каким образом защищаются личные данные участников переписи?

 

Кто и зачем может воспользоваться информацией об участниках переписи? Могут ли по результатам переписи лишить жилья?
В совместном проекте МИА "Россия сегодня" и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
Сколько нас? Узбекистан проведет перепись населения впервые за 30 лет

В этом эпизоде разбираемся, кого и почему респонденты охотнее впустят в дом – переписчика или переписчицу? Какой путь проходят ответы участников переписи от планшета или сайта Госуслуг до центра обработки?

Могут ли государство или коммерческие компании использовать данные, полученные в ходе переписи? Почему жильё и имущество респондента не могут отнять по итогам переписи, даже если они не соответствуют нормам?

В 2022 году Узбекистан ждет перепись населения >>

Ксения Касьянова, руководитель аналитического отдела Медиаофиса Всероссийской переписи населения, препарирует наши страхи и опасения, объясняя, откуда они берутся и почему нерациональны. А Светлана Никитина, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата, подкрепляет объяснения Ксении фактами, статистикой и примерами из опыта прошлых переписей.

Всё что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.

1:20 По каким причинам респонденты боятся открывать дверь переписчикам

5:10 Как во время сбора и обработки ответов участников переписи защищается их личная информация

8:23 Какие данные респондентов в итоге доходят до центра обработки и кто их использует

12:02 Могут ли по итогам переписи отнять жильё, которое не соответствует нормам

15:18 Будут ли переписчики спрашивать об уровне дохода и на основе ответа изымать "лишнее" имущество

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