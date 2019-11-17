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Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 2: "Олбанскей" IRL

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Sputnik Узбекистан

На заре Рунета, когда dial-up обеспечивал самое быстрое интернет-соединение, молодежь обитала в основном на форумах и текст-бордах. Позже она перенесла привычный стиль онлайн-общения в реальную жизнь

 

До сих пор падонги ЗдОрОфФаЮтСя на Олбанском, школоло рофлит с ньюфагов, а где-то плачет один Онотоле. Что его так расстраивает – в новом эпизоде.

 

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