Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 2: "Олбанскей" IRL

До сих пор падонги ЗдОрОфФаЮтСя на Олбанском, школоло рофлит с ньюфагов, а где-то плачет один Онотоле. Что его так расстраивает – в новом эпизоде.
На заре Рунета, когда dial-up обеспечивал самое быстрое интернет-соединение, молодежь обитала в основном на форумах и текст-бордах. Позже она перенесла привычный стиль онлайн-общения в реальную жизнь
До сих пор падонги ЗдОрОфФаЮтСя на Олбанском, школоло рофлит с ньюфагов, а где-то плачет один Онотоле. Что его так расстраивает – в новом эпизоде.
Внутри грузового отсека были обнаружены завезенные ранее незаконными объездными путями 72 телевизора двух различных марок, без каких-либо сопроводительных документов на общую сумму 120 миллионов сумов.
Погашение займа, выплата процентов, комиссий и прочих платежей, как предусмотрено в соглашении, производится из средств республиканского бюджета Узбекистана.
Расследование происшествия показало, что дом обогревался самодельной печью, к которой резиновым шлангом был присоединен баллон с пропаном. Отравление угарным газом произошло во время сна членов семьи.
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