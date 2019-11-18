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Александр Ведруссов
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Ведруссов: турецкий лидер умеет пользоваться недостатками американской системы

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Sputnik Узбекистан

Директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов оценил визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США.

"Нельзя не восхититься дерзостью Эрдогана, который, несмотря на постоянные сложности с Евросоюзом, с США, умудряется на международной арене все равно продавливать свою внешнеполитическую повестку. Дерзость города берет. Ему везет на американских политиков, которые в системе постоянной смены президентов теряют стратегическую перспективу и вынуждены действовать ситуативно", – сказал Ведруссов Sputnik Азербайджан.

По его словам, с такими американцами Турция может позволить вести себя как угодно: шантажировать, загонять в выгодные для себя условия, одновременно играть на двух досках, в том числе сближаясь с Россией.

Трамп и Эрдоган решили не ссориться из-за российских С-400
Трамп и Эрдоган решили не ссориться из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп принял 13 ноября в Белом доме своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на разницу подходов по Сирии и критику Вашингтона в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете политики держались подчеркнуто дружелюбно.

По итогам встречи с Эрдоганом американский лидер заявил, что альянс США и Турции может быть мощной силой для обеспечения безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.

Теги:
Турция, Турция, Аудио, радио



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