Эксперт: Узбекистан - единственный, кто имеет скоростное ж/д сообщение в ЦА

Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы Олег Никитин рассказал, как развивается железнодорожный транспорт в странах ЦА.

Министры из 11 стран-участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) одобрили новую стратегию. Она направлена на улучшение мультимодальной транспортной инфраструктуры в регионе, что приведет к ускорению социально-экономического развития в следующем десятилетии.

Эксперт отметил, что в Узбекистане очень достойно развивается железнодорожный пассажирский транспорт.

"Узбекистан - единственная страна в Центральной Азии, которая имеет скоростное сообщение", - уточнил Никитин в диалоге со Sputnik Узбекистан.

По словам эксперта, в республике идет большая работа по созданию комфортных условий для пассажиров.

Если же говорить о грузовых перевозках, то потенциал еще не исчерпан. Эта отрасль тоже имеет большие перспективы для развития. Это характерно как для Узбекистана, так и для других стран ЦА.