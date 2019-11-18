Пантелеев рассказал, чем может быть чревата либерализация авиарынка

Представители стран-участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) одобрили новую стратегию улучшения мультимодальной транспортной инфраструктуры. Документ посвящен в том числе либерализации авиарынков в регионе.

Либерализация авиационной отрасли может принести пользу потребителям услуг — пассажирам и отчасти грузоотправителям, отметил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Однако для владельцев и операторов авиакомпаний и аэропортов она создает серьезные вызовы.

"Одна из проблем заключается в том, что в авиаперевозках и в аэропортовом секторе очень важны такие факторы, как масштаб бизнеса, технологичность тех или иных решений. Технологичность решений определяет конкурентоспособность: использование самых современных самолетов, программных продуктов, управленческих технологий и так далее позволяет значительно снизить себестоимость авиаперевозок, оказания каких-либо услуг", — сказал Пантелеев в эфире Sputnik Узбекистан.

С другой стороны, подобные решения весьма дороги. Поэтому, по словам эксперта, наивысших результатов могут добиваться весьма состоятельные, имеющие большой запас средств финансово-промышленные группы или же крупные отраслевые игроки.

"Они имеют возможность за счет масштаба своего бизнеса получать скидки от поставщиков техники, услуг и так далее. Кроме того, у них есть достаточный "запас прочности", чтобы в конкурентной борьбе победить домашнего перевозчика", — рассказал Пантелеев.

Так, к примеру, после либерализацией авиасообщения национальные компании Грузии и Армении переживают экономические сложности.

"Они испытывают очень серьезное давление со стороны "пришельцев" — крупных финансово устойчивых компаний, способных привнести новые технологии", — пояснил эксперт.

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