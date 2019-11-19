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Владимир Джаралла
Фото из личного архива

Джаралла объяснил, в чем главная проблема НАТО

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Sputnik Узбекистан

Политический эксперт Владимир Джаралла отметил, что в Североатлантическом альянсе нет никакой координации по принятию стратегических решений.

НАТО переживает экзистенциальный кризис, являясь лишь "тенью самой себя". Такое мнение в своей статье в журнале Der Spiegel выразил депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.

Политический эксперт Владимир Джаралла считает, что главная проблема, которая возникла перед НАТО, — это поведение США, пишет Sputnik Литва.

"Оно стало резко эгоистичным, откровенно направлено на собственные интересы, и таким образом они действуют очень жестко в своих интересах, поэтому страны Европы начинают размышлять: а что, собственно, нам в данных условиях делать", — сказал Джаралла в эфире радио Sputnik.

По его словам, европейцы сейчас настаивают на том, чтобы иметь собственный голос внутри НАТО, однако американцев это совершенно не устраивает.

"Они привыкли к тому, что говорят Европе, как делать, на протяжении десятилетий… И поэтому между ними возник тот кризис, который происходит", — заключил Джаралла.

Полный комментарий политического эксперта слушайте в радиоподасте.

Теги:
политика, США, НАТО



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