Джаралла объяснил, в чем главная проблема НАТО

НАТО переживает экзистенциальный кризис, являясь лишь "тенью самой себя". Такое мнение в своей статье в журнале Der Spiegel выразил депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин.
Политический эксперт Владимир Джаралла считает, что главная проблема, которая возникла перед НАТО, — это поведение США, пишет Sputnik Литва.
"Оно стало резко эгоистичным, откровенно направлено на собственные интересы, и таким образом они действуют очень жестко в своих интересах, поэтому страны Европы начинают размышлять: а что, собственно, нам в данных условиях делать", — сказал Джаралла в эфире радио Sputnik.
По его словам, европейцы сейчас настаивают на том, чтобы иметь собственный голос внутри НАТО, однако американцев это совершенно не устраивает.
"Они привыкли к тому, что говорят Европе, как делать, на протяжении десятилетий… И поэтому между ними возник тот кризис, который происходит", — заключил Джаралла.
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