Узбекистан и Казахстан продолжат сотрудничать в аграрной сфере - Ильясов

Руководитель управления Минсельхоза Казахстана Ерлан Ильясов рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном и о ситуации с эмбарго на вывоз скота в соседнюю республику.
Сотрудничество с Узбекистаном в АПК не противоречит запрету на вывоз скота из Казахстана
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Министры сельского хозяйства Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по активизации сотрудничества между странами в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, которая охватывает проекты до 2024 года. Партнерство касается сельскохозяйственной науки, производства, сертификации и торговли.
Представитель ведомства напомнил, что в октябре Министерство сельского хозяйства и Министерство финансов приняли совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных".
"Он предусматривает запрет на вывоз с территории Казахстана маточного поголовья крупного рогатого скота сроком на шесть месяцев. Запрет в отношении Узбекистана не был снят", - пояснил Sputnik Казахстан руководитель управления департамента производства и переработки животноводческой продукции Минсельхоза Ерлан Ильясов.
Для развития собственного животноводства в первом полугодии Узбекистан импортировал более 72 тысяч голов живого скота, из них 63,6 тысячи - из Казахстана. Ранее Казахстан ввел эмбарго на вывоз из страны маточного поголовья крупного рогатого скота.
Парк построят к 75-летию Победы во Второй мировой войне. Он станет воплощением преданности народов Узбекистана своей Родине, преклонения перед бессмертным подвигом и светлой памятью тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу.