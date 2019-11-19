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Глава управления Минсельхоза Казахсстана Ерлан Ильясов
Фото из личного архива Ерлана Ильясова

Узбекистан и Казахстан продолжат сотрудничать в аграрной сфере - Ильясов

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Sputnik Узбекистан

Руководитель управления Минсельхоза Казахстана Ерлан Ильясов рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном и о ситуации с эмбарго на вывоз скота в соседнюю республику.

Министры сельского хозяйства Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по активизации сотрудничества между странами в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, которая охватывает проекты до 2024 года. Партнерство касается сельскохозяйственной науки, производства, сертификации и торговли.

Представитель ведомства напомнил, что в октябре Министерство сельского хозяйства и Министерство финансов приняли совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных".

"Он предусматривает запрет на вывоз с территории Казахстана маточного поголовья крупного рогатого скота сроком на шесть месяцев. Запрет в отношении Узбекистана не был снят", - пояснил Sputnik Казахстан руководитель управления департамента производства и переработки животноводческой продукции Минсельхоза Ерлан Ильясов.

Дмитрий Гордеев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Гордеева
Эксперт: Узбекистан нарушил баланс активным импортом скота из Казахстана
Для развития собственного животноводства в первом полугодии Узбекистан импортировал более 72 тысяч голов живого скота, из них 63,6 тысячи - из Казахстана. Ранее Казахстан ввел эмбарго на вывоз из страны маточного поголовья крупного рогатого скота.

С чем связаны такие меры, слушайте в радиоподкасте Sputnik Казахстан.

Теги:
Сельское хозяйство, Узбекистан, Казахстан



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