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Танцовщик Сергей Полунин
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Танцовщик Сергей Полунин о тайне Распутина и своих узбекских корнях

Радио
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Sputnik Узбекистан

В Ташкенте состоялась премьера балета "Распутин", главную роль в котором играет танцовщик Сергей Полунин. Артист впервые в Узбекистане, но с республикой его связывают семейные узы.

В Государственно академическом большом театре имени Алишера Навои состоялась премьера балета "Распутин" - нестандартной современной постановки, уже успевшей покорить Москву и Лондон.

На пресс-конференции перед спектаклем в Ташкенте Полунин рассказал о своей роли, а формате балета, а также о том, что его связывает с Узбекистаном.

"Я впервые в этой стране, но она для меня не чужая. Тут родилась моя бабушка, поэтому я в детстве многое слушал про Узбекистан и теперь рад здесь побывать. К сожалению, я точно не знаю, кем она работала, бабушка не любит много говорить о прошлом. Знаю лишь, что работала директором в детсадах и в приемной школе. Так что мне еще предстоит выяснить все детали нашей семейно истории", — отметил артист.

Говоря про сам спектакль, Полунин заметил, что его роль очень сложная, так как Распутин был человеком неоднозначным.

"Неслучайно сцена выглядит как шахматная доска, где есть светлые и темные клетки. Жизнь любого человека также состоит из светлых и темных сторон. Все зависит от того, как на нее посмотреть. Для царской семьи Распутин был почти спасителем, а для других - настоящим злом. Моя задача показать в основном светлые стороны героя, но и те внутренние грехи, которые его в конечном счете и сгубили", — поделился танцовщик.

Сергей Полунин
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В театре имени Алишера Навои состоится премьера балета Сергея Полунина
Он добавил, что формат современного балета включает в себя и музыку, и танцы, и оформление, и элементы театра. Такая форма, по его словам, должна понравится публике.

Билеты на спектакль были раскуплены заранее, однако организатор проекта Фонд развития культуры и искусства принял решение устроить трансляцию балета под открытым небом у главного входа в театр ГАБТ. Посмотреть премьеру, хоть и не в зале, смогли все желающие.

Драматический театр Распутин был создан японским хореографом Юкой Ойши специально для Полунина. Действие балета "Распутин" происходит на шахматной доске,по которой двигаются аллегорические фигуры, во многом олицетворяющие судьбы героев спектакля.

Теги:
балет, Государственный академический большой театр имени Алишера Навои



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