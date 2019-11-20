Сотрудник Минпромторга РФ: узбекской текстильной отрасли можно позавидовать

В посольстве Узбекистана в Москве состоялась презентация текстильной отрасли республики, а также обсуждение перспективных направлений сотрудничества в этой сфере.
"И российская текстильная промышленность и производство в Узбекистане развиваются довольно высокими темпами. Узбекским коллегам даже можно в каком-то моменте и позавидовать, потому что те темпы, которые они взяли за последние три года, – это действительно показатель хорошего высокого уровня развития", — заметила Иванова.
Она добавила, что и российским производителям есть чем поделиться с партнерами из других стран: например, технологиями в сфере "умного текстиля", в кожевенной индустрии и других секторах.
По ее словам, подобные встречи позволяют находить новые точки соприкосновения для поиска взаимовыгодных решений и продвижения продукции за рубежом.
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