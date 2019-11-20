Сотрудник Минпромторга РФ: узбекской текстильной отрасли можно позавидовать

Руководитель департамента легкой промышленности Минпромторга Российской Федерации Ирина Иванова рассказала о сотрудничестве с Узбекистаном в легкой промышленности и о дальнейших планах по развитию совместных производств.

В посольстве Узбекистана в Москве состоялась презентация текстильной отрасли республики, а также обсуждение перспективных направлений сотрудничества в этой сфере.

"И российская текстильная промышленность и производство в Узбекистане развиваются довольно высокими темпами. Узбекским коллегам даже можно в каком-то моменте и позавидовать, потому что те темпы, которые они взяли за последние три года, – это действительно показатель хорошего высокого уровня развития", — заметила Иванова.

По словам представителя Минпромторга РФ Ирины Ивановой, Узбекистан всегда был стратегическим партнером России в легкой промышленности.

Она добавила, что и российским производителям есть чем поделиться с партнерами из других стран: например, технологиями в сфере "умного текстиля", в кожевенной индустрии и других секторах.

"В прошлом году мы заключили межправительственное соглашение по совместному развитию легкой промышленности. Самое главное, чтобы у нас появились совместные мероприятия, совместные успехи по продвижению нашей продукции не только на внутреннем рынке, но и на внешнем", — заключила представитель Минпромторга России.

По ее словам, подобные встречи позволяют находить новые точки соприкосновения для поиска взаимовыгодных решений и продвижения продукции за рубежом.

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