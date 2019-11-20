Непомнящий: меня удивляют неудачи сборной Узбекистана

Национальная сборная Узбекистана по футболу в ответном матче против палестинцев взяла реванш за прошлое поражение. У хозяев поля дважды отличился 24-летний форвард Элдор Шомуродов — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги. Первый мяч в ворота гостей влетел на 17 минуте встречи, а второй гол был забит на 57-й.
Sputnik Узбекистан спросил у экс-тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего, как он оценивает выступления команды.
Валерий Непомнящий — советский футболист, нападающий, игравший в разные годы за клубы "Скиф" (Ашхабад) и за самаркандский "Спартак".
За свою профессиональную карьеру он тренировал национальную сборную Камеруна и клубы Китая, Южной Кореи, Японии и России.
В 2006 году возглавлял национальную футбольную сборную Узбекистана и клуб "Пахтакор".
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