Непомнящий: меня удивляют неудачи сборной Узбекистана

Экс-тренер сборной Узбекистана по футболу Валерий Непомнящий объяснил, почему от подопечных Вадима Абрамова все ждут только высоких результатов.

Национальная сборная Узбекистана по футболу в ответном матче против палестинцев взяла реванш за прошлое поражение. У хозяев поля дважды отличился 24-летний форвард Элдор Шомуродов — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги. Первый мяч в ворота гостей влетел на 17 минуте встречи, а второй гол был забит на 57-й.

Sputnik Узбекистан спросил у экс-тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего, как он оценивает выступления команды.

"Сборная Узбекистана котируется как одна из сильнейших среди азиатских. Поэтому я немного удивляюсь, когда случаются какие-то неудачи. У команды есть все — ответственность, неплохие кадры, хороший тренер. Вадим Абрамов — один из корифеев узбекского футбола, — сказал Непомнящий. — Желаю сборной успехов, успехов и еще раз успехов!"

Валерий Непомнящий — советский футболист, нападающий, игравший в разные годы за клубы "Скиф" (Ашхабад) и за самаркандский "Спартак".

За свою профессиональную карьеру он тренировал национальную сборную Камеруна и клубы Китая, Южной Кореи, Японии и России.

В 2006 году возглавлял национальную футбольную сборную Узбекистана и клуб "Пахтакор".

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