Кузьмина усомнилась в перспективности торгового сотрудничества РУз и Литвы

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина прокомментировала намерение Литвы помочь Узбекистану выйти на европейский рынок.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на бизнес-встрече в Торгово-промышленной палате РУз заявил, что прибалтийская страна намерена активизировать экономические отношения с Узбекистаном и готова развивать сотрудничество в области транспортировки и логистики узбекских грузов в Европу через Клайпедский порт.

На тех же переговорах было отмечено, что в Узбекистане на сегодняшний день действуют 14 предприятий с участием литовского капитала в сфере химической, продовольственной, строительной и фармацевтической промышленности.

За девять месяцев 2019 года торговый оборот между двумя странами составил 362,1 миллиона долларов США. Представители бизнес-кругов считают, что потенциал остается существенным.

Комментируя намерение Литвы помочь Узбекистану продвигаться на европейском рынке, экономист Елена Кузьмина отметила, что РУз уже имеет достаточно выходов в Европу.

"Большинство маршрутов отработаны через Россию. Не думаю, что это целесообразно — перестраивать всю систему. Для Узбекистана это экономически сложно, — сказала эксперт в эфире Sputnik Узбекистан. — Возможно, какие-то товары РУз может возить через Литву, но это не значит, что торговые потоки будут переориентированы на порт Клайпеды".

Также Кузьмина оценила объем торгового оборота между Узбекистаном и Литвой. По ее словам, 362,1 миллиона долларов США — это "капля в море".

Отметим, что Литва — самая южная из стран Балтии, бывшая республика СССР. Ее площадь составляет 65,3 квадратных километра (121-е место в мире), население — около 2,7 миллиона человек.