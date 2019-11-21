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Заведующая сектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Елена Кузьмина
© Sputnik / Александр Натрускин

Кузьмина усомнилась в перспективности торгового сотрудничества РУз и Литвы

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Sputnik Узбекистан

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина прокомментировала намерение Литвы помочь Узбекистану выйти на европейский рынок.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на бизнес-встрече в Торгово-промышленной палате РУз заявил, что прибалтийская страна намерена активизировать экономические отношения с Узбекистаном и готова развивать сотрудничество в области транспортировки и логистики узбекских грузов в Европу через Клайпедский порт.

Главы МИД Узбекистана и Литвы Абдулазиз Камилов и Линас Линкявичус
© МИД Узбекистана/Анвар Ильясов
Абдулазиз Камилов договорился с главой МИД Литвы о торговых проектах
На тех же переговорах было отмечено, что в Узбекистане на сегодняшний день действуют 14 предприятий с участием литовского капитала в сфере химической, продовольственной, строительной и фармацевтической промышленности.

За девять месяцев 2019 года торговый оборот между двумя странами составил 362,1 миллиона долларов США. Представители бизнес-кругов считают, что потенциал остается существенным.

Комментируя намерение Литвы помочь Узбекистану продвигаться на европейском рынке, экономист Елена Кузьмина отметила, что РУз уже имеет достаточно выходов в Европу.

"Большинство маршрутов отработаны через Россию. Не думаю, что это целесообразно — перестраивать всю систему. Для Узбекистана это экономически сложно, — сказала эксперт в эфире Sputnik Узбекистан. — Возможно, какие-то товары РУз может возить через Литву, но это не значит, что торговые потоки будут переориентированы на порт Клайпеды".

Также Кузьмина оценила объем торгового оборота между Узбекистаном и Литвой. По ее словам, 362,1 миллиона долларов США — это "капля в море".

Отметим, что Литва — самая южная из стран Балтии, бывшая республика СССР. Ее площадь составляет 65,3 квадратных километра (121-е место в мире), население — около 2,7 миллиона человек.

Теги:
Торговля, Узбекистан, Прибалтика, Литва



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