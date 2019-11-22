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Юрий Стоянов: у меня есть "Узбекская песенка", на которую хочу снять клип

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Sputnik Узбекистан

Народный артист России, посол туристического бренда Узбекистана в РФ Юрий Стоянов поделился впечатлениями об очередной поездке в республику и рассказал о своих творческих планах.

Российский актер посетил конференцию послов туристического бренда Узбекистана, которая состоялась в Ташкенте в рамках Международной туристической ярмарки. По итогам поездки Стоянов рассказал о своих планах.

Актёр Юрий Стоянов
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Стоянов о "туристической революции" в Узбекистане и очаровании Самарканда
"Все было очень душевно, уютно. Пообщался с некоторыми коллегами, например, с послом Великобритании, а также с представителем Израиля. С Депардье поговорить не получилось, но я готов пригласить его в свою программу или принять предложение поучаствовать в его проекте", — отметил актер.

По словам Стоянова, у него нет какой-то определенной программы по продвижению туристического бренда Узбекистана в России - он намерен рассказывать об этой стране своим соотечественникам, используя свою профессию и любимое дело.

"Это не значит, что я должен во всех картинах узбекских сниматься или что-то в этом роде. Я просто через свою профессию, через интервью, общаясь с людьми, буду рассказывать об этой замечательной стране. Кроме того, у меня есть планы снять в Узбекистане клип на свою песенку. Это очень трогательная композиция, где сочетаются и этническая музыка, и современные мотивы. Думаю, без поездки в эту страну не обойтись", — добавил Юрий Стоянов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что довольно часто бывает в республике, а недавно открыл для себя Самарканд. Весной будущего года артист планирует посетить Бухару. Возможно, именно местные пейзажи окажутся в его музыкальном клипе.

Теги:
Юрий Стоянов, Туризм, Узбекистан



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