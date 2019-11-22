Юрий Стоянов: у меня есть "Узбекская песенка", на которую хочу снять клип

По словам Стоянова, у него нет какой-то определенной программы по продвижению туристического бренда Узбекистана в России - он намерен рассказывать об этой стране своим соотечественникам, используя свою профессию и любимое дело.
"Это не значит, что я должен во всех картинах узбекских сниматься или что-то в этом роде. Я просто через свою профессию, через интервью, общаясь с людьми, буду рассказывать об этой замечательной стране. Кроме того, у меня есть планы снять в Узбекистане клип на свою песенку. Это очень трогательная композиция, где сочетаются и этническая музыка, и современные мотивы. Думаю, без поездки в эту страну не обойтись", — добавил Юрий Стоянов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Он добавил, что довольно часто бывает в республике, а недавно открыл для себя Самарканд. Весной будущего года артист планирует посетить Бухару. Возможно, именно местные пейзажи окажутся в его музыкальном клипе.