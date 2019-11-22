Что даст Узбекистану налоговая амнистия - эксперт

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, какой эффект может оказать налоговая амнистия в Узбекистане и какой был опыт в этой сфере у России.

Провести налоговую амнистию для предпринимателей предложил председатель центрального совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кодиров.

Как изменится система налоговых проверок бизнеса в Узбекистане >>

По его словам, налоговая амнистия окажет существенную помощь предпринимателям. Кодиров также предложил усилить поддержку соотечественников за рубежом.

Эксперт Дмитрий Голубовский рассуждает о результатах, которые принесет с собой налоговая амнистия:

- С точки зрения повышения доверия к правительству - это работает, насколько эффективно - зависит от того, насколько правительства дальше будет создавать условия для развития бизнеса.

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