Подкаст "ЯсноПонятно": когда лучше обращаться на "вы", а когда – на "ты"?

Как обратиться к ровеснику, а как — к начальству и противоположному полу? Как оставаться вежливым в интернете?
Обращение на "вы" некоторые считают архаизмом, однако понятие "хороший тон" никуда не исчезло. Тактичность — полезное качество, которое показывает, воспитан ли человек, умеет ли вести деловую коммуникацию.
Если говорить о форме обращения на "ты" и "вы", то в этикете на эту тему есть простые правила. Разбираются в них — Наташа, Лина, Ксюша. А эксперты — педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева и автор телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова — объясняют, в каких ситуациях приемлемо то или иное обращение к человеку.
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