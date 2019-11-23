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Почему "антитрамповские" разоблачители живут лучше Сноудена и Мэннинга?

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Тема:
Подкасты РИА (233)
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Петля импичмента вокруг Трампа —все туже. Его предают помощники, включая советника по РФ. И хотя обвинения в предательстве президентом США "ключевого союзника по имени Украина" — явная натяжка, "разоблачителей" Трампа охраняет армия США, их анонимность бережет конгресс.

Почему и для кого — об этом редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.

Слушания в Конгрессе — угроза для Трампа. Президента под присягой предала его советница по России и Евразии — учившаяся в Москве по обмену бывшая разведчица Фиона Хилл. Один за другим о "предательстве" Трампом Украины "вспоминают" и другие разоблачители.

Ведут они себя дерзко — и понятно, почему. Пресса и в США, и в ЕС поет им дифирамбы, называя героями. На слушаниях в Конгрессе эти "разоблачители" не слышат неприятных вопросов, к ним приставлена охрана. Кому-то властному они нужны, чтобы убрать Трампа. Жизнь настоящих разоблачителей — Сноудена, Ассанжа, его помощника Мэннинга — была куда труднее.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (233)
Теги:
Эдвард Сноуден, США, политика, Дональд Трамп



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