Почему "антитрамповские" разоблачители живут лучше Сноудена и Мэннинга?

Почему и для кого — об этом редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
Слушания в Конгрессе — угроза для Трампа. Президента под присягой предала его советница по России и Евразии — учившаяся в Москве по обмену бывшая разведчица Фиона Хилл. Один за другим о "предательстве" Трампом Украины "вспоминают" и другие разоблачители.
Ведут они себя дерзко — и понятно, почему. Пресса и в США, и в ЕС поет им дифирамбы, называя героями. На слушаниях в Конгрессе эти "разоблачители" не слышат неприятных вопросов, к ним приставлена охрана. Кому-то властному они нужны, чтобы убрать Трампа. Жизнь настоящих разоблачителей — Сноудена, Ассанжа, его помощника Мэннинга — была куда труднее.
Слушайте подкасты РИА Новости.