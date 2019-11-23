Мы все умрем. Дефицит природного газа

И если газ внезапно пропадет с рынка, произойдет катастрофа глобального масштаба. А это вполне вероятно.
Какие страны зависят от природного газа больше остальных? К каким изменениям в мировой политике и экономике может привести борьба за газ в ближайшие годы? Как природный газ влияет на климат? А как климат — на природный газ?
Почему глобальное потепление может сыграть на руку экспортерам газа, и больше всего — России? И какие опасности несет избыточная добыча природного газа? На эти и другие вопросы ответил Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково.
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