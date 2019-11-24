Маленький монстр. Как справиться с кризисом трех лет у детей?

Агрессивный. Капризничает, протестует, проверяет на прочность маму и папу, орет обидные слова. Кризис трех лет неизбежен: ребенок впервые осознает свою самостоятельность, учится правильно конфликтовать и осваивает правила взрослого мира.
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Родителям остается только потерпеть… Но как пережить этот нервный период?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, почему "показательные выступления" трехлеток в магазине и другие их капризы могут стать предметом гордости родителей (мы серьезно!).
Что такое кризис трех лет? Что у него общего с подростковым возрастом? Каким видит мир ребенок? Обязательно ли кризис случается в три года и можно ли без него? Действительно ли дети пытаются манипулировать взрослыми, и что на самом деле означают постоянные "нет" и "не буду"? Как родителям реагировать на капризы и чего делать точно не стоит?
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