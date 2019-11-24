Подкаст "Страхи/Ошибки": как позитивное мышление портит нам жизнь

Визуализируй идеальное будущее, брось себе вызов, положительные мысли притягивают удачу — главные принципы позитивной психологии, у которой есть совсем не позитивная сторона. Запрет на негативные мысли ломает личность и жизнь человека.

На чью сторону встать: оптимистов или пессимистов? Как "думать" правильно? Разбираем ошибки и заблуждения.

Позитивное мышление — психологическая концепция, охватившая весь мир. Коучи и тренеры предлагают относиться к любой трудной ситуации как к полезному опыту и возможности испытать себя.

"Посмотри на это позитивно" — одна из худших фраз, которую может услышать человек в беде.

Какова цена улыбки? Почему всегда "мыслить позитивно" опасно?

Нужно ли в таком случае полностью отказаться от позитивных мыслей и готовиться только к худшему?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, бизнес-тренером Александром Кичаевым и студенткой Надей Мельниковой, которая попала в ловушку позитивного мышления, разбираемся, как найти баланс и перенять лучшее у этой психологической концепции?

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