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Мы все умрем.
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Мы все умрем. Искусственное изменение (марсианского) климата

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Sputnik Узбекистан

Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

 

 

 

Человек изменяет Землю под свои нужды: осушает болота, создает искусственные острова, озеленяет пустыню. Но что, если бы мы могли повлиять на природу, например, Марса? Можно ли изменить условия на красной планете так, чтобы она стала пригодна для жизни? И стоит ли вообще пытаться это делать?

Если на Марсе есть лед, значит, может быть и вода? Если растопить его ледяные шапки, можно повысить плотность атмосферы и температуру? Нельзя исключать, что на Марсе живут примитивные биологические виды, значит, в будущем могут жить и более сложные? Идея искусственного изменения климата космических тел так, чтобы они стали пригодны для жизни земных организмов, — терраформирование — набирает популярность. Ведь не зря же герой Рэя Бредбери из Марсианских хроник (ещё в середине XX века) засаживал Марс дубами, вязами, кленами, осинами и кедрами.

Однако по мнению Александра Родина, заведующего лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, космос не скрывает "золотых гор". Марс может стать скорее площадкой для экспериментов с земным климатом, чем планетой, которую действительно можно населить земными растениями и животными.

Как управление энергией Солнца может повлиять на климат Марса? Стоит ли хотя бы попытаться превратить безжизненную планету в "цветущий сад"? Или это все же утопическая идея?

Это вторая часть разговора о колонизации Солнечной системы. В первой части мы обсудили, существует ли вероятность переселения человека за пределы Земли в обозримом будущем, и чем нас так привлекают безжизненные планеты.

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