Матвиенко о праздновании 75-летия Победы: не должно быть мероприятий "для галочки"

План мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне утвержден, он довольно объемный, рассказала Валентина Матвиенко. По ее словам, во всех странах Содружества уже делается очень много в рамках подготовки к этому событию.
"На мой взгляд, самая главная задача ― дойти до каждого ветерана. Каждому уделить внимание индивидуально и персонально: в чем он нуждается, чем помочь, как окружить вниманием и заботой. Второе, мы должны привести в порядок все памятники и мемориалы, посвященные солдатам, героям Великой Отечественной войны, погибшим на фронтах за свободу наших стран. Третье, не должно быть ни одного формального мероприятия", ― подчеркнула Матвиенко.
Фрагмент выступления председателя Совета МПА СНГ слушайте в аудиозаписи.
В Узбекистане сегодня проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.