11:56 25 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Виталий Белоусов

Матвиенко о праздновании 75-летия Победы: не должно быть мероприятий "для галочки"

Радио
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik Узбекистан

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ призвала коллег подойти к празднованию 75-летия Победы ответственно, чтобы все акции шли от сердца.

План мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне утвержден, он довольно объемный, рассказала Валентина Матвиенко. По ее словам, во всех странах Содружества уже делается очень много в рамках подготовки к этому событию. 

Концепция парка Победы в Ташкенте
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана
Белорусским гостям показали, каким будет парк Победы в Ташкенте — фото
Тем не менее председатель Совета МПА СНГ призвала коллег подойти к предстоящим событиям ответственно, чтобы все акции шли от сердца, пишет Sputnik Беларусь

"На мой взгляд, самая главная задача ― дойти до каждого ветерана. Каждому уделить внимание индивидуально и персонально: в чем он нуждается, чем помочь, как окружить вниманием и заботой. Второе, мы должны привести в порядок все памятники и мемориалы, посвященные солдатам, героям Великой Отечественной войны, погибшим на фронтах за свободу наших стран. Третье, не должно быть ни одного формального мероприятия", ― подчеркнула Матвиенко.

Фрагмент выступления председателя Совета МПА СНГ слушайте в аудиозаписи.

В Узбекистане сегодня проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

Теги:
Валентина Матвиенко, Россия, СНГ, День Победы



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Пост Малоне
Пчеловод и зеленый цвет: самые яркие образы American Music Awards - фото
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться