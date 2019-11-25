Матвиенко о праздновании 75-летия Победы: не должно быть мероприятий "для галочки"

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ призвала коллег подойти к празднованию 75-летия Победы ответственно, чтобы все акции шли от сердца.

План мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне утвержден, он довольно объемный, рассказала Валентина Матвиенко. По ее словам, во всех странах Содружества уже делается очень много в рамках подготовки к этому событию.

Тем не менее председатель Совета МПА СНГ призвала коллег подойти к предстоящим событиям ответственно, чтобы все акции шли от сердца, пишет Sputnik Беларусь

"На мой взгляд, самая главная задача ― дойти до каждого ветерана. Каждому уделить внимание индивидуально и персонально: в чем он нуждается, чем помочь, как окружить вниманием и заботой. Второе, мы должны привести в порядок все памятники и мемориалы, посвященные солдатам, героям Великой Отечественной войны, погибшим на фронтах за свободу наших стран. Третье, не должно быть ни одного формального мероприятия", ― подчеркнула Матвиенко.

Фрагмент выступления председателя Совета МПА СНГ слушайте в аудиозаписи.

В Узбекистане сегодня проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.