Эксперт: ж/д путь из Китая в Европу — не подарок, а инвестиция

Политолог и востоковед Каринэ Геворгян рассказала, для кого в первую очередь важен железнодорожный путь Китай – Европа через Иран и какую выгоду получит от этого Узбекистан.

В начале ноября Иран, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Турция подписали соглашение по открытию железнодорожного коридора из Китая в Европу.

Эксперт считает, что потребность Европы в китайских товаров будет падать. Поэтому те затраты, на которые идет Китай, прокладывая континентальные маршруты, действительно впечатляют.

"Может быть у КНР просто не остается другого выхода. Но я считаю, что вряд ли такие огромные вложения смогут окупиться", - сказала эксперт в разговоре со Sputnik Узбекистан.

Одежда и обувь европейских марок в большинстве своем производится в Китае. Сейчас нет товаров "народного потребления", которые бы там не производились. Также Китай имеет большие валютные авуары, которые они обязательно хотят вложить, считает Геворгян.

И данные коммуникации - инвестиция, а не подарок другим странам. При этом Китай заключает договоры и получают государственные гарантии.

Транзит дает стране возможность заработать. Заинтересована в данном транзите и Россия.