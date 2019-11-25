Эксперт: ж/д путь из Китая в Европу — не подарок, а инвестиция

В начале ноября Иран, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Турция подписали соглашение по открытию железнодорожного коридора из Китая в Европу.
Эксперт считает, что потребность Европы в китайских товаров будет падать. Поэтому те затраты, на которые идет Китай, прокладывая континентальные маршруты, действительно впечатляют.
"Может быть у КНР просто не остается другого выхода. Но я считаю, что вряд ли такие огромные вложения смогут окупиться", - сказала эксперт в разговоре со Sputnik Узбекистан.
И данные коммуникации - инвестиция, а не подарок другим странам. При этом Китай заключает договоры и получают государственные гарантии.
Транзит дает стране возможность заработать. Заинтересована в данном транзите и Россия.