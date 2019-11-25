Нурмагомедов: кто мог подумать, что парень с гор Дагестана покорит Америку

В Ташкенте впервые состоялся турнир GFC. Одним из организаторов и почетным гостем спортивного праздника стал чемпион UFC в суперлегком весе Хабиб Нурмагомедов.
"Я, честно говоря, в небольшом шоке. С 2012 года выступаю, могу сравнивать с другими турнирами MMA. Уровень, показанный спортсменами, сегодня ничуть не ниже того, что я видел в UFC. Спасибо организаторам, прежде всего руководству страны за поддержку этого вида спорта, а также отдельная благодарность главе Ассоциации смешанных боевых искусств Отабеку Умарову. У каждой страны должны быть свои чемпионы и свои герои, для этого и организуются подобные площадки", — заметил Хабиб Нурмагомедов.
Он пожелал узбекской молодежи побед, а также призвал всех будущих бойцов усердно тренироваться и верить в свои силы. В качестве примера он привел свой опыт, когда только родные и близкие, а также постоянные тренировки помогли ему покорить мир и стать чемпионом.
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Полное выступление Хабиба Нурмагомедова на Humo Arena слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.