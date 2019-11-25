Нурмагомедов: кто мог подумать, что парень с гор Дагестана покорит Америку

Чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал узбекской молодежи верить в себя и стремиться к победам. Он добавил, что только усердие и поддержка родных помогли ему прийти к успеху.

В Ташкенте впервые состоялся турнир GFC. Одним из организаторов и почетным гостем спортивного праздника стал чемпион UFC в суперлегком весе Хабиб Нурмагомедов.

"Я, честно говоря, в небольшом шоке. С 2012 года выступаю, могу сравнивать с другими турнирами MMA. Уровень, показанный спортсменами, сегодня ничуть не ниже того, что я видел в UFC. Спасибо организаторам, прежде всего руководству страны за поддержку этого вида спорта, а также отдельная благодарность главе Ассоциации смешанных боевых искусств Отабеку Умарову. У каждой страны должны быть свои чемпионы и свои герои, для этого и организуются подобные площадки", — заметил Хабиб Нурмагомедов.

После завершения поединков он поблагодарил узбекистанцев за радушный прием, организаторов - за помощь в проведении, а участников состязаний - за волю к победе.

Он пожелал узбекской молодежи побед, а также призвал всех будущих бойцов усердно тренироваться и верить в свои силы. В качестве примера он привел свой опыт, когда только родные и близкие, а также постоянные тренировки помогли ему покорить мир и стать чемпионом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sputnik Узбекистан (@sputnikuzb) 25 Ноя 2019 в 4:26 PST

В рамках первого в Ташкенте турнира GFC состоялось 12 поединков. Узбекистан представляли семь бойцов, из которых пятеро праздновали победу. Защитил свой титул и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - Умар. Он в первом же раунде справился со своим соперником из Аргентины. Теперь молодого бойца ждет карьера в UFC.

Полное выступление Хабиба Нурмагомедова на Humo Arena слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.