Минниханов позвал узбекских текстильщиков осваивать рынок Татарстана

Глава российского региона посетил республику с рабочим визитом. Минниханов принял участие в запуске производственной линии по сборке автомобилей КамАЗ в Самарканде, а также выступил на деловом узбекско-татарстанском форуме в Ташкенте.
"Наши компании активно работают в Узбекистане, поэтому те темпы товарооборота, которые сейчас имеются, - это далеко не предел. Есть потенциал и в технической, и в химической сферах, и в медицине, и в фармацевтики. Но и наш рынок открыт для узбекских партнеров. Например, в легкой промышленности у нас имеются существенные проблемы, поэтому мы готовы работать вместе - приходите, мы создадим все условия", — подчеркнул Минниханов.
Говоря о кадровой политике, глава Татарстана отметил, что у Узбекистана очень большой потенциал в сфере рабочей силы, а имеющиеся в России ресурсные центры помогут подготовить высококвалифицированных специалистов для всех областей производства.
Ещё он добавил, что в ходе форума планируется подписать ряд важных и взаимовыгодных документов. В частности, речь идет о соглашении по открытию в республике шинного завода "Татнефти".
Стали известны детали предстоящего визита Минниханова в Узбекистан >>>
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