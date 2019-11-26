Минниханов позвал узбекских текстильщиков осваивать рынок Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Узбекистане. Он принял участие в деловом форуме и обозначил широкий круг сфер, в которых российский регион мог бы успешно сотрудничать с коллегами из центральноазиатской республики.

Глава российского региона посетил республику с рабочим визитом. Минниханов принял участие в запуске производственной линии по сборке автомобилей КамАЗ в Самарканде, а также выступил на деловом узбекско-татарстанском форуме в Ташкенте.

"Наши компании активно работают в Узбекистане, поэтому те темпы товарооборота, которые сейчас имеются, - это далеко не предел. Есть потенциал и в технической, и в химической сферах, и в медицине, и в фармацевтики. Но и наш рынок открыт для узбекских партнеров. Например, в легкой промышленности у нас имеются существенные проблемы, поэтому мы готовы работать вместе - приходите, мы создадим все условия", — подчеркнул Минниханов.

Он озвучил десятки направлений, в которых бы Узбекистан мог сотрудничать с российским регионом, начиная с автомобилестроения и нефтегазовый сферы и заканчивая фармацевтикой, легкой промышленностью, сельским хозяйством и подготовкой кадров.

Говоря о кадровой политике, глава Татарстана отметил, что у Узбекистана очень большой потенциал в сфере рабочей силы, а имеющиеся в России ресурсные центры помогут подготовить высококвалифицированных специалистов для всех областей производства.

"У нас те же компании "КамАЗ" и "Татнефть" в лидерах по выпуску профессиональных кадров. Причем речь не только об инженерах, но и о специалистах среднего звена, которые могут работать на современном высокотехнологичном оборудовании. Мы это направление также должны развивать", — подчеркнул глава Татарстана.

Ещё он добавил, что в ходе форума планируется подписать ряд важных и взаимовыгодных документов. В частности, речь идет о соглашении по открытию в республике шинного завода "Татнефти".

Стали известны детали предстоящего визита Минниханова в Узбекистан >>>

Подробнее о потенциале сотрудничества российского региона с республикой в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.