Отстранение РФ от Олимпиады: правовых оснований нет - эксперт

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

В докладе также сообщается о призывах отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и даже подавать заявки на проведение международных турниров. Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря.

"Идет информационная война, нагнетается обстановка, но с правовой точки зрения оснований для отстранения РУСАДА и связанного с этим отстранения российской сборной нет… РУСАДА дважды за последний год прошло аудит и признано одним из лучших в мире по соответствию кодексу WADA. Если такое решение будет принято, необходимо это оперативно обжаловать в Международном спортивном арбитражном суде", – сказал Алексеев в эфире радио Sputnik.

По его словам, если РУСАДА лишат статуса на основании недоказанных обвинений, есть возможность заключить договор аутсорсинга с антидопинговым агентством другой страны. Тогда вопрос деятельности антидопингового агентства на территории России будет решен и оснований отстранять российскую сборную не будет, отметил он.

Всемирное антидопинговое агентство уже лишало РУСАДА статуса в 2015 году. Восстановить его удалось в сентябре прошлого года при условии передачи экспертам WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Теперь Россию подозревают в манипуляции этими данными: база, переданная в январе, якобы отличается от той, что уже имелась у WADA. Российская сторона дала ответы на 31 вопрос по этому поводу. На прошлой неделе комитет соответствия рассмотрел их и отчеты экспертов и все же рекомендовал лишить РУСАДА статуса.