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Сергей Алексеев
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Отстранение РФ от Олимпиады: правовых оснований нет - эксперт

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Спортивный юрист Сергей Алексеев уверен, что правовых оснований для лишения статуса Российского антидопингового агентства нет.

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

В докладе также сообщается о призывах отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и даже подавать заявки на проведение международных турниров. Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря.

"Идет информационная война, нагнетается обстановка, но с правовой точки зрения оснований для отстранения РУСАДА и связанного с этим отстранения российской сборной нет… РУСАДА дважды за последний год прошло аудит и признано одним из лучших в мире по соответствию кодексу WADA. Если такое решение будет принято, необходимо это оперативно обжаловать в Международном спортивном арбитражном суде", – сказал Алексеев в эфире радио Sputnik.

По его словам, если РУСАДА лишат статуса на основании недоказанных обвинений, есть возможность заключить договор аутсорсинга с антидопинговым агентством другой страны. Тогда вопрос деятельности антидопингового агентства на территории России будет решен и оснований отстранять российскую сборную не будет, отметил он.

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Всемирное антидопинговое агентство уже лишало РУСАДА статуса в 2015 году. Восстановить его удалось в сентябре прошлого года при условии передачи экспертам WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Теперь Россию подозревают в манипуляции этими данными: база, переданная в январе, якобы отличается от той, что уже имелась у WADA. Российская сторона дала ответы на 31 вопрос по этому поводу. На прошлой неделе комитет соответствия рассмотрел их и отчеты экспертов и все же рекомендовал лишить РУСАДА статуса.

Теги:
Россия, Россия, Спортсмен, спорт, Аудио, радио, WADA



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