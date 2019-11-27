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Андрей Карпов
© FOTO. Из личного архива Андрея Карпова

Эксперт объяснил, насколько выгоден переход на онлайн-кассы

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Sputnik Узбекистан
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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал о российском опыте подключения онлайн-касс и объяснил, для чего государство запускает подобные проекты.

С 1 января 2020 года в Узбекистане начнется переход на использование онлайн контрольно-кассовых машин и виртуальных касс в торговле и сфере услуг.

По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, в России данный проект помог государству лучше понять сложившуюся систему взаиморасчетов, а также разобраться в доходах тех или иных компаний. 

"Участники рынка — разные: кто-то полностью находится в "черной" зоне, кто-то — в "серой"... Введение онлайн-касс позволит поставить всех участников рынка в равные условия, что даст возможность выравнять конкуренцию, исключить недобросовестных участников", — рассказал Андрей Карпов.

При этом он отметил, что выгоднее сначала запустить пилотный проект: он позволит участникам рынка высказать замечания и предложения, в том числе относительно возможной минимизации расходов.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Магазины, Экономика, Узбекистан



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