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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников перед началом конференции РФС.
© Sputnik / Александр Вильф

Левников: пожалуй, арбитра уровня Ирматов нет на постсоветском пространстве

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Член комитета развития УЕФА по судейству, экс-судья международной категории, президент Коллегии футбольных арбитров РФС в 2001-2006 годы Николай Левников уверен, что Равшан Ирматов может стать успешным спортивным функционером, а его опыт будет востребован и в России.

Футбольный судья ФИФА Равшан Ирматов официально завершил свою карьеру в качестве арбитра. Теперь он сосредоточится на организационной работе в Ассоциации футбола Узбекистана. Ирматову вручена награда за вклад в развитие этого вида спорта.

Его российский коллега, Николай Левников, уверен, что неоценимый опыт узбекского арбитра вполне может быть востребован и в России, и в странах СНГ.

"Конечно, это легенда - работа на трех чемпионатах мира очень внушительный показатель. Да, у нас в России много своих профессиональных инструкторов, но, думаю, если устроить семинар или тренинг по обмену опытом, Ирматову, разумеется, есть чем поделиться. Дело даже не в знаниях, а именно в практическом опыте. Сейчас, пожалуй, арбитра такого уровня на постсоветском пространстве нет", — заметил Левников.

Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
© AFP 2018 / ROBERTO SCHMIDT
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
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При этом экс-судья добавил, что не редко из футбольных рефери получаются успешные спортивные функционеры. В качестве примера он привел шведского арбитра Карла-Эрика Нильсона, который возглавил Футбольный союз Швеции, а также занимает пост вице-президента УЕФА.

Комментарий Николая Левникова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
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