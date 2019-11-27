Левников: пожалуй, арбитра уровня Ирматов нет на постсоветском пространстве

Член комитета развития УЕФА по судейству, экс-судья международной категории, президент Коллегии футбольных арбитров РФС в 2001-2006 годы Николай Левников уверен, что Равшан Ирматов может стать успешным спортивным функционером, а его опыт будет востребован и в России.

Футбольный судья ФИФА Равшан Ирматов официально завершил свою карьеру в качестве арбитра. Теперь он сосредоточится на организационной работе в Ассоциации футбола Узбекистана. Ирматову вручена награда за вклад в развитие этого вида спорта.

"Конечно, это легенда - работа на трех чемпионатах мира очень внушительный показатель. Да, у нас в России много своих профессиональных инструкторов, но, думаю, если устроить семинар или тренинг по обмену опытом, Ирматову, разумеется, есть чем поделиться. Дело даже не в знаниях, а именно в практическом опыте. Сейчас, пожалуй, арбитра такого уровня на постсоветском пространстве нет", — заметил Левников.

Его российский коллега, Николай Левников, уверен, что неоценимый опыт узбекского арбитра вполне может быть востребован и в России, и в странах СНГ.

При этом экс-судья добавил, что не редко из футбольных рефери получаются успешные спортивные функционеры. В качестве примера он привел шведского арбитра Карла-Эрика Нильсона, который возглавил Футбольный союз Швеции, а также занимает пост вице-президента УЕФА.

Комментарий Николая Левникова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.