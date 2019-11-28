Путин: "Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в Сирии"

Президент России Владимир Путин принял участие в сессии Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Борьбу с наркотиками президент России Владимир Путин считает приоритетным направлением ОДКБ.

"Приоритетной задачей считаем активизацию деятельности ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков. В этих целях намерены инициировать составление новой, актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 годов, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками", - сказал Путин во время выступления на сессии.

Путин обратил внимание на целесообразность активизации деятельности Центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями.

"Конечно же, будем и дальше укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - добавил российский лидер.

Глава России подчеркнул, что важность практики по выявлению и ликвидации террористов на пространстве ОДКБ, их баз и источников финансирования.

Путин отметил, что Россия готова поделиться со странами ОДКБ опытом антитеррора, который был получен в Сирии.

Напомним, в четверг в Бишкеке началось заседание лидеров стран-членов ОДКБ.

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В саммите принимают участие президенты России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.