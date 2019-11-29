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Шавкат Мирзиёев
Sputnik / Дильшода Рахматова

Мирзиёев: регион ЦА превращается в перспективного и предсказуемого партнера

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191129/12907733/Mirziev-region-TsA-prevraschaetsya-v-perspektivnogo-i-predskazuemogo-partnera.html

В Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча лидеров центральноазиатских государств. Выступая на неформальном саммите, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал главные приоритеты развития региона.

По словам узбекского лидера, подобные встречи в очередной раз подтверждают тенденцию к консолидации стран ЦА и придают многостороннему сотрудничеству новый импульс.

"Это очень важный процесс, который основан на культурно-исторической общности. Он не направлен против интересов третьих стран, а служит только для развития наших многосторонних связей. Уже достигнуты первые успехи: за последние два года товарооборот Узбекистана с соседними государствами ЦА вырос более чем вдвое, а количество совместных предприятий - вчетверо. Мы практически согласовали наши границы, ввели безвизовый режим и организовали работу около 60 пунктов пропуска", — подчеркнул Мирзиёев, заметив, что перед странами региона сегодня стоит много вызовов и угроз, с которыми предстоит бороться сообща.

При этом он добавил, что вся центральноазиатская пятерка все чаще выступает с консолидированной позицией по региональным и глобальным вопросам на международных площадках, что служит признаком стабилизации ситуации в этой части планеты.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев озвучил инициативы для реализации на пространстве ЦА
"Каждая страна внесла свой весомый вклад в укрепление стабильности в регионе, а в целом Центральная Азия превращается в перспективного и предсказуемого международного партнера. Об этом свидетельствует и внимание, уделяемое различными финансовыми и экономическими структурами к нашим странам и проектам", — подчеркнул глава Узбекистана.

Он призвал коллег продолжать практику подобных встреч, а также более тесно взаимодействовать с международными партнерами и в рамках всемирных организаций в том числе с ООН.

Подробнее выступление Шавката Мирзиёева слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Во второй консультативной встрече глав стран Центральной Азии приняли участие президенты Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Теги:
сотрудничество, ЦА, Шавкат Мирзиёев



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