Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

Почему в жены предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов?
Чем зять отличается от примака, и что тянут супруги?
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Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или веселая? Какая связь между словами "сноха" и "шнур"; "шурин" и "шить"?
Почему в жены предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов?
Чем зять отличается от примака, и что тянут супруги?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Cо 2 по 4 декабря в парке пройдет фестиваль художников и любительских музыкальных групп, а 8 декабря, в День конституции республики Узбекистан, гостей и жителей столицы ждет представление от военного ансамбля и оркестра МВД.
Сейчас ведется работа по оцифровке всех данных о православных захоронениях за период с 1918 года по настоящее время. Теперь нужную могилу можно будет найти даже с минимумом информации.
Узбекистан первым из всех стран Европейского региона ВОЗ перешел на ускоренный курс лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом.
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