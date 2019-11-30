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Деверь, сноха, шурин. Как после свадьбы не запутаться в новых родственниках

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191130/12911049/Dever-snoha-shurin-Kak-posle-svadbi-ne-zaputatsa-v-novih-rodstvennikah.html

Кто такие сватьи, деверь, свояченица? Золовка – злая или веселая? Какая связь между словами "сноха" и "шнур"; "шурин" и "шить"?

Почему в жены предпочитали брать невесть кого и как невестку защищали от злых духов?

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Аудио, радио



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