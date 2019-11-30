Мы все умрем. Использование органики в механизмах и электронике

В лаборатории каждого уважающего себя злого гения есть мозг в банке, к которому подключен компьютер. В реальности использовать нервную ткань вместо микросхем пока невозможно. Но есть много тканей и органов, которые можно применять в механике и электронике

Кроме очевидных и привычных примеров (вроде одежды из меха, отделки мебели кожей или варки мыла из человеческого жира в "Бойцовском клубе"), есть куда более экзотичные и по-хеллоуински жуткие случаи, когда "детали" живых существ и людей использовали для создания механизмов и электроприборов. Что характерно – рабочих и функциональных.

Зачем французы сделали чехол на телефон из искусственной человеческой кожи? Как и для каких целей создают мясных роботов? Где находится здание из человеческих костей и можно ли что-то подобное построить сегодня? Как бактерии "переваривают" мясо в электричество и выгодно ли использовать такой двигатель?

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