14:12 30 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /

Мы все умрем. Использование органики в механизмах и электронике

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (235)
5 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1291/14/12911445.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191130/12911488/Mi-vse-umrem-isplzovanie-organiki-v-mehanizmah-i-elektronike.html

В лаборатории каждого уважающего себя злого гения есть мозг в банке, к которому подключен компьютер. В реальности использовать нервную ткань вместо микросхем пока невозможно. Но есть много тканей и органов, которые можно применять в механике и электронике

Мы все умрём. Использование органики в механизмах и электронике

Кроме очевидных и привычных примеров (вроде одежды из меха, отделки мебели кожей или варки мыла из человеческого жира в "Бойцовском клубе"), есть куда более экзотичные и по-хеллоуински жуткие случаи, когда "детали" живых существ и людей использовали для создания механизмов и электроприборов. Что характерно – рабочих и функциональных.

Зачем французы сделали чехол на телефон из искусственной человеческой кожи? Как и для каких целей создают мясных роботов? Где находится здание из человеческих костей и можно ли что-то подобное построить сегодня? Как бактерии "переваривают" мясо в электричество и выгодно ли использовать такой двигатель?

Слушайте подкасты РИА Новости >>

Тема:
Подкасты РИА (235)
Теги:
подкаст, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Новости с иголочки: цифровая елка Sputnik украсила ГУМ – фото
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты “Тополь”
Задача выполнена: МО России показало пуск баллистической ракеты "Тополь"
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться