"Три по цене двух": как не потратить лишнего в "чёрную пятницу"

Почему, пытаясь сэкономить, мы тратим больше? Разбираемся, так ли выгодны скидки, или это всё самообман. Не обязательно быть шопоголиком, чтобы потратить в "чёрную пятницу" больше денег, чем без нее.
Почему мысль об экономии так поднимает нам настроение, за сервис мы готовы переплатить, а одна и та же вещь может стоить по-разному? Выгодно ли магазинам устраивать такие распродажи? И стыдно ли оформлять возврат?
Почему мы так легко покупаемся на скидки и акции, обсуждают Лина, Наташа и Ксюша. Эксперт эпизода — нейрофизиолог, специалист по нейромаркетингу Марина Королева — рассказала, откуда в нас эта "жажда халявы".