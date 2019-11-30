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"Три по цене двух": как не потратить лишнего в "чёрную пятницу"

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Схватил на распродаже мобильник, а оказалось, что в другие дни он даже дешевле. Сколько раз мы брали "три товара по цене двух", когда и второй-то был не нужен? Или приходили купить приставку, а уходили с кучей джойстиков, шлемом и телевизором?

Почему, пытаясь сэкономить, мы тратим больше? Разбираемся, так ли выгодны скидки, или это всё самообман. Не обязательно быть шопоголиком, чтобы потратить в "чёрную пятницу" больше денег, чем без нее.

Почему мысль об экономии так поднимает нам настроение, за сервис мы готовы переплатить, а одна и та же вещь может стоить по-разному? Выгодно ли магазинам устраивать такие распродажи? И стыдно ли оформлять возврат?

Почему мы так легко покупаемся на скидки и акции, обсуждают Лина, Наташа и Ксюша. Эксперт эпизода — нейрофизиолог, специалист по нейромаркетингу Марина Королева — рассказала, откуда в нас эта "жажда халявы".

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Теги:
подкаст, Аудио



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