Спойлер: это никогда не дворецкий. Особенно если убийство случилось не в богатом доме, а, скажем, на Диком Западе, в банковском хранилище или во французской глубинке. Закрытым детективам не важны декорации – их успех решают острые диалоги и зубодробительная интрига
"Достать ножи" и еще пять детективов, где под подозрением каждый
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Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин. Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
Руководство АКАУ предложило создать межведомственную рабочую группу по выявлению "бесхозных" конструкций и информации уполномоченным органам для подачи заявлений в суд об утилизации этих билбордов, число которых оценивается в сотни.