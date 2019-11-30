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"Достать ножи" и еще пять детективов, где под подозрением каждый

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Тема:
Подкасты РИА (238)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191130/12911911/Dostat-noji-i-eshe-pyat-detektivov-gde-pod-podozreniem-kajdiy.html

Спойлер: это никогда не дворецкий. Особенно если убийство случилось не в богатом доме, а, скажем, на Диком Западе, в банковском хранилище или во французской глубинке. Закрытым детективам не важны декорации – их успех решают острые диалоги и зубодробительная интрига

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (238)
Теги:
радио, подкаст, Аудио



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