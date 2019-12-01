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Мы все умрем

Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

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Тема:
Подкасты РИА (241)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191201/12914217/My-vse-umrem-Lechenie-raka-s-pomoschyu-redaktirovaniya-genov.html

Вы готовы заплатить полмиллиона долларов, чтобы вылечиться от рака? Но с риском развития других заболеваний. Но навсегда. Но с вероятностью 80%.

Метод лечения онкологических заболеваний с помощью генной терапии и CRISPR-технологий достаточно успешный — но при этом достаточно молодой, и теоретически многое может пойти не так.

Пожалуйста, пройдите опрос.

Гены каких клеток надо изменить, чтобы они успешно боролись со злокачественной опухолью? Где и какие ошибки могут случиться в этом процессе? Можно ли выработать иммунитет против рака и передать его по наследству? А какие еще ранее неизлечимые болезни сегодня можно устранить с помощью генной инженерии?

На эти и другие вопросы отвечает Илья Ясный, кандидат химических наук, руководитель экспертного отдела венчурного фонда Inbio Ventures.

Подкаст подготовлен при поддержке научно-популярного издания Биомолекула.

Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах — например, об инновациях в разработке лекарств или о генетическом редактировании эмбрионов человека.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (241)
Теги:
Наука, здоровье, рак



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