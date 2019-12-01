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Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья

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Тема:
Подкасты РИА (241)
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Вилюр, Карбюратор, Миллионера… Мода на имена непостоянна, как и любая другая. Освоение космоса, коммунизм, глобальные стройки, и даже популярные фильмы и сериалы — по именам детей можно судить о кумирах и политических взглядах поколения родителей.

Главное при выборе имени — помнить, что мода пройдет, а ребенку с ним жить.

Эпизод подготовлен при участии Лены Лукьяновой, редактора, автора канала "Лингвошутки".

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно.

Тема:
Подкасты РИА (241)
Теги:
родители, дети, имена, русский язык



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