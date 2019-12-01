Назвать ребенка и не испортить ему жизнь: Салат Латук, Дрезина, Арья

Вилюр, Карбюратор, Миллионера… Мода на имена непостоянна, как и любая другая. Освоение космоса, коммунизм, глобальные стройки, и даже популярные фильмы и сериалы — по именам детей можно судить о кумирах и политических взглядах поколения родителей.