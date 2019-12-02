Истамов: женщины в политике повышают гендерную чувствительность законов

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. На 150 депутатских мест претендует 750 кандидатов, при этом более 41% из зарегистрированных претендентов - женщины.
"Я уверен, что если все политические партии смогли выдвинуть столько кандидатов-женщин, значит эти претенденты действительно готовы к активной политической борьбе. Чем больше мы будем продвигать женщин в политику, тем нам будет проще решать многие проблемы, связанные с материнством и детством, а также с иным социальными вопросами. Это обеспечит гендерную чувствительность законодательства", — подчеркнул Истамов.
"Наши женщины-парламентарии активно участвуют в законотворчестве во всех сферах — и в предпринимательстве, и в духовном воспитании. Так что не стоит в них видеть лишь выразителей исключительно гендерных вопросов", — заключил зампред ЦИК.
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