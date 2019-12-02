Истамов: женщины в политике повышают гендерную чувствительность законов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Махмуд Истамов рассказал, как увеличение доли женщин во власти влияет на законотворчество и решение социальных проблем в обществе.

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. На 150 депутатских мест претендует 750 кандидатов, при этом более 41% из зарегистрированных претендентов - женщины.

"Я уверен, что если все политические партии смогли выдвинуть столько кандидатов-женщин, значит эти претенденты действительно готовы к активной политической борьбе. Чем больше мы будем продвигать женщин в политику, тем нам будет проще решать многие проблемы, связанные с материнством и детством, а также с иным социальными вопросами. Это обеспечит гендерную чувствительность законодательства", — подчеркнул Истамов.

По мнению заместителя председателя ЦИК республики, это очень позитивная тенденция, которая свидетельствует о повышении роли женщин в обществе.

Он добавил, что несмотря на значительную роль представительниц прекрасного пола в решении социальных проблем, не стоит их рассматривать исключительно в этой тематике.

"Наши женщины-парламентарии активно участвуют в законотворчестве во всех сферах — и в предпринимательстве, и в духовном воспитании. Так что не стоит в них видеть лишь выразителей исключительно гендерных вопросов", — заключил зампред ЦИК.

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