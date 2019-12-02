21:28 02 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Махмуд Истамов, заместитель председателя ЦИК РУз
Sputnik / Дильшода Рахматова

Истамов: женщины в политике повышают гендерную чувствительность законов

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1292/42/12924243.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191202/12924921/Istamov-zhenschiny-v-politike-povyshayut-gendernuyu-chuvstvitelnost-zakonov.html

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Махмуд Истамов рассказал, как увеличение доли женщин во власти влияет на законотворчество и решение социальных проблем в обществе.

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. На 150 депутатских мест претендует 750 кандидатов, при этом более 41% из зарегистрированных претендентов - женщины.

По мнению заместителя председателя ЦИК республики, это очень позитивная тенденция, которая свидетельствует о повышении роли женщин в обществе.

"Я уверен, что если все политические партии смогли выдвинуть столько кандидатов-женщин, значит эти претенденты действительно готовы к активной политической борьбе. Чем больше мы будем продвигать женщин в политику, тем нам будет проще решать многие проблемы, связанные с материнством и детством, а также с иным социальными вопросами. Это обеспечит гендерную чувствительность законодательства", — подчеркнул Истамов.

Заместитель председателя ЦИК Узбекистана Махмуд Истамов
ЦИК Узбекистана
Зампред ЦИК Узбекистана рассказал, почему грядущие выборы войдут в историю
Он добавил, что несмотря на значительную роль представительниц прекрасного пола в решении социальных проблем, не стоит их рассматривать исключительно в этой тематике.

"Наши женщины-парламентарии активно участвуют в законотворчестве во всех сферах — и в предпринимательстве, и в духовном воспитании. Так что не стоит в них видеть лишь выразителей исключительно гендерных вопросов", — заключил зампред ЦИК.

Подробный комментарий представителя Центризбиркома слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые яркие кадры ноября от Sputnik – фотолента
Турнир MMA среди мигрантов в Москве: как выступили узбекистанцы
Узбекистанца вынесли с ринга после боя с таджикским бойцом MMA — видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться